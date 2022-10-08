Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hasadına başlanan alıçlar, alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hasadına başlanan alıçlar, alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı.

Hekimhan ilçesinde doğal ortamda üretilen alıçlarda hasat başlarken, hasadı yapılan çok sayıda ürün geçtiğimiz yılların aksine alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı. 2017 yılında "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle Hekimhan ilçesinde kurulan ve Hekimhan Belediyesi tarafından işletilen alıç üretim tesisinin yeni dönem için alım yapmadığını iddia eden üreticiler ürünlerinin ellerinde kaldığını iddia ederek mağdur olduklarını söyledi.

Yeni dönem mahsullere alıcı bulamadıklarını kaydeden üreticiler yetkilerden yardım beklediklerini kaydederken, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ alıç alımlarıyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda, ”Köylerde kendiliğinden yetişen alıçlar vatandaşlar tarafından toplanarak alıç sirke tesisine getiriliyor. Bu sayede bölge halkı ek gelir kazanırken, toplanan alıçlar, tesiste tamamen doğal olarak işletip sirke haline getirilerek birçok ilde satışa sunuluyor” ifadelerine yer vermişti