Mersin’in Mut ilçesinde bir üreticinin ilk defa deneme amaçlı diktiği alıç bahçesindeki 200 adet fidan traktörle sürülerek tahrip edildi.

Mersin’in Mut ilçesinde bir üreticinin ilk defa deneme amaçlı diktiği alıç bahçesindeki 200 adet fidan traktörle sürülerek tahrip edildi.

65 yaşındaki Durmuş Çetin, Mut ilçesinde deneme amaçlı alıç bahçesi kurdu. İlçede örnek bir üretim yapan Çetin, 3 yıldır emeğini verdiği alıç bahçesinde bulunan 850 fidandan 200’ü traktörle sürülerek tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler bahçenin çitlerine ve damla sulama borularına da zarar verdi.

Bahçesinde gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Durmuş Çetin durumu güvenlik güçlerine bildirdi. 3 yıldır burayı alıç bahçesine dönüştürdüğünü belirten Çetin, "Burası benim satın alarak Mut’ta ilk defa deneme amaçlı alıç ektiğim bir alandır. Araştırmam sonucunda alıcın oldukça insan sağlığı için önemli raf ömrünün uzun ve ekonomik getirisinin yüksek olacağını düşünerek yapmış olduğum bir bahçedir. Ama ne yazık ki bazı kişiler tarafından bahçem tahrip edilerek zarar verildi. Beş dönümlük bir bölümü içindeki yaklaşık 200 adet ağaçla beraber tahrip edildi. Buraya iş makineleriyle girilmiş. Bir tane traktör bir tane modernle girilip tahrip edildiğini öğrendim. Gerekli yerlere jandarmaya isimleri verildi ama geçmiş zamanlarda da aynı şeyler olmasına rağmen herhangi bir sonuca gidilmedi. Şu anda ikinci defa tahrip edilmiş durumda bahçem. Damlama sistemleri bozulmuş, ağaçlar kesilmiş durumda bahçenin etrafındaki tel çevirmesi bozulmuş. Şu an domuzlar bahçeye girip zarar da verebilir o konuda endişeliyim. Suçluların bulunmasını istiyorum. Yetkili mercilere müracaatta bulundum sonucunu bekleyeceğiz” dedi.