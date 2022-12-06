İstanbul Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın karıştığı kazaya ilişkin tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen vatmanın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli tramvay sürücüsü ifadesinde, "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim, kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm’’ dedi.

İstanbul Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın karıştığı kazaya ilişkin tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen vatmanın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli tramvay sürücüsü ifadesinde, "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim, kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm’’ dedi.

Alibeyköy’de dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanmış, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, adeta ikiye bölünen İETT otobüsünün bir kısmı olay yerinden çekiciyle kaldırılmıştı.

Öte yandan kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tramvay sürücüsü şüpheli Semi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli vatman Semi Ö., savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"En son yolu takip ettiğimi biliyorum ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum’’

Şüpheli Semi Ö. savcılıktaki ifadesinde yaklaşık 7 yıldır İBB’nin Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını söyleyerek, "2 yıldır da T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Olay günü Alibeyköy Otogar durağından kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. En son yolu takip ettiğimi biliyorum ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim, bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır’’ dedi.

"Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir’’

Şüpheli vatman Semi Ö. ifadesinin devamında, "Olay sabahı hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri beni hastaneye götürdüler, tedavimin ardından emniyete ifademi verdim. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi, daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Tramvay peron ayrılışlarında bir sonraki hemzemin geçit, kavşaklar, makaslar ve yaya yollarında tramvayın sinyalizasyon sistemi yolun ışığını diğer araçlar için kırmızıya çevirir ve yol önceliğini tamamen tramvaya verir. Bu sistem tamamen otomatik olarak sürücüye bağlı olmaksızın çalışır. Olay tarihinde yaşanan kazada sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum, araştırılmasını isterim’’ ifadelerini kullandı.

Savcılık İBB’den sinyalizasyonda arıza olup olmadığına dair bilgi istedi

Öte yandan soruşturma çerçevesinde savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, olay sırasında ve diğer zamanlarda arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesini istedi.