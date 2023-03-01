Eyüpsultan Belediyesi’nin Alibeyköy Osmanlı Park’ta hayata geçirdiği kütüphane ve sosyal tesiste çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Alibeyköy Osmanlı Park’ta hayata geçirdiği kütüphane ve sosyal tesiste çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Üst katında kütüphane alt katında ise ESBAŞ sosyal tesislerinin bulunduğu 500 metrekare taban oturumuna sahip yapının inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Deniz Köken, “Alibeyköy artık üniversiteler bölgesi. Gençlerimizin ders çalışabileceği, takım çalışmaları yapıp kitap okuyabileceği modern bir kütüphane olacak. Ayrıca kütüphanenin altında da sosyal tesisimiz yer alacak" dedi.

Nisan ayında açılması planlanıyor

Nisan ayında açılması planlanan “Kütüphane Osmanlı Park” herkes için halka açık kütüphane konseptiyle haftanın yedi günü hizmet verecek. Ferah okuma salonları, 70 oturma kapasitesi, 8 bin yeni basılı kitap, sesli çalışma odaları, internet ve araştırma bölümü gibi imkanlarla kütüphane, herkes için sosyal ve kültürel etkileşim alanı olacak. İkram saatlerinin de olacağı kütüphanede vatandaşlar sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilmenin keyfini yaşayacaklar.