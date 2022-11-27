Alibeyköy’deki oto sanayi dükkanında yangın çıktı. Dükkanın çatısında yoğun dumanların yükseldiği yangında içeride olan bir kişi dumandan etkilendi.

Alibeyköy’deki oto sanayi dükkanında yangın çıktı. Dükkanın çatısında yoğun dumanların yükseldiği yangında içeride olan bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Alibeyköy Gaziosmanpaşa Caddesi Başak Oto Sanayisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kaynak yapıldığı sırada alev çıkması sonucu dükkan bir anda alev almaya başladı. Dükkanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre bölgelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında içeride olan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası motor yağı satan dükkan, büyük hasar gördü. Yoğun dumanların yükseldiği yangın, dron ile havadan görüntülendi.