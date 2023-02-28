Eyüpsultan Belediyesi ilçede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Alibeyköy Mahallesi Garajüstü Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni hizmete açtı.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Alibeyköy Mahallesi Garajüstü Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni hizmete açtı.

Açıldığı günden itibaren Garajüstü sakinlerinin ofise ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, bölgelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak için ofise geliyorlar. Hafta içi her gün sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arası hizmet veren ofiste çalışanlar, gelen vatandaşların tüm sorularını yanıtlıyor, gerekli bilgilendirmeyi yapıyor.

“Şu anki sürecimiz hak sahipliği tespiti”

Eyüpsultan Belediyesi Garajüstü Kentsel Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Salih Karaoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Ofisimiz geçtiğimiz hafta açıldı. Vatandaşlarımıza SMS ve belediyemizin E-Kentsel Dönüşüm uygulaması üzerinden gerekli bilgilendirmeyi yaparak davet ediyoruz. Şu anki sürecimiz hak sahipliği tespitinin yapılması. İlgili kişiler gerekli evraklarını getirip bize teslim ediyorlar, süreç devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi bu çalışmayı çok öncesinde başladı. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni hazırlayarak Bakanlığa onaylatan öncü belediyelerden biridir. Bu Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemiz üzerinden, öncelikli olan riskli alanlara müdahale etme, onlara yön verme, rehberlik etme şeklinde bir çalışma uyguladık. Garajüstü Kentsel Dönüşüm sahamız bu öncelikli dediğimiz alanlardan bir tanesi. Daha önce tespitlerimizi yapmıştık. Şu an itibariyle de ofisimizi açarak, bağımsız bir değerlendirme firmasıyla, sahada mevcut durumun güncellemesini yaparak hak sahiplerinin yapılarının değer tespiti aşamasındayız. Hak sahipliği ve değer tespiti birleştikten sonra uzlaşma aşaması ve ondan sonraki uygulama aşamalarına geçilmiş olacak. Çalışmalarda, 48 dönüm arazi üzerinde, 110 yapının, yaklaşık 240 bağımsız birimin bulunduğu bir çalışma alanı var. Bu bağımsız birimlerin her birinden ayrı ayrı gerekli evraklar alınıyor ve ellerindeki tapu tahsis belgeleriyle örtüştürülerek gerçek hak sahibi ortaya çıkarılıyor”

Vatandaşlar verilen hizmetten çok memnun

Kentsel dönüşüm yapılacak bölgede babasından kalan evle ilgili bilgi almak için kentsel dönüşüm ofisine gelen Gülten Taşçı isimli vatandaş, gerçekleştirilen hizmetle ilgili çok memnun olduklarını belirterek, “Ofis çalışanı arkadaşlar sağ olsunlar, bizi arayarak ofisin açıldığını, gelip bilgi alabileceğimizi söylediler. Burada babamdan kalma küçük bir evim var. Ben de kentsel dönüşümle ilgili ileriye yönelik neler yapılacağı konusunda bilgi almak için geldim. Arkadaşlar sağ olsunlar ilgileniyorlar. Gerekli formları doldurdum. Eyüpsultan Belediyesi’ni zaten internet üzerinden takip ediyorum. Eyüpsultan Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.