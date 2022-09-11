Alibeyköy Barajı’nda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran çocuk boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşının cansız bedenini gören çocuğun hüzünlü anları kameraya yansıdı.

Alibeyköy Barajı’nda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran çocuk boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşının cansız bedenini gören çocuğun hüzünlü anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Alibey Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. (15) ile Eyüp Ensar G. yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Barajı’na geldi. Yasak olmasına rağmen baraja giren 11 yaşındaki Eyüp Ensar G., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören arkadaşı Mehmet D., Eyüp Ensar G.’yi kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Mehmet D. da boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşını göremeyen Eyüp Ensar G., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Mehmet D.’nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.’nin cansız bedeni otopsi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İkisi suya girdi"

Çocukların boğulduğunu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.