Aliağaspor FK, 2023-2024 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek.

Bu sene 4 grupta oynanacak olan TFF 3. Lig’de 62 takım mücadele edecek. Aliağa’nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK ise 15 takımın yer aldığı 1. Grup’ta ter dökecek. TFF 3. Lig’de sezon, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Ankara’da gerçekleştirilen kura çekimine Aliağaspor FK adına Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal katıldı.

Gerçekleştirilen kura sonucunda 1. Grup’ta yer alan Aliağaspor FK’nın rakipleri; Tarsus İdman Yurdu, Kepez Belediye Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor, İnegöl Kafkas Gençlik Spor, Edirnespor, Küçükçekmece Sinop SK, Karabük İdmanyurdu Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Talasgücü Belediye Spor, Malatya Arguvan SK, 52 Orduspor FK, Artvin Hopaspor, Gümüşhane Sportif FAAL ve Mardin 1969 Spor oldu.