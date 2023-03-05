Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 16. haftasında sahasında Manisa Sanayi Yıldızspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-1 mağlup etti. Aliağaspor FK, ligin 17. haftasında çarşamba günü saat 14.00’te deplasmanda Saruhanlı Belediyespor’a konuk olacak.
Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 16. haftasında sahasında Manisa Sanayi Yıldızspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-1 mağlup etti. Aliağaspor FK, ligin 17. haftasında çarşamba günü saat 14.00’te deplasmanda Saruhanlı Belediyespor’a konuk olacak.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Mehmet Kahraman xx, Emrah Gülhan xx, Ahmet Dilek xx
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz xxx, Tahir Kurtuluş xxx, Alper Sürücü xxx, Ömer Yanık xxx, İskender Can xx (Ahmet Aydın dk. 76 x), Mesut Uzun xx (Muhammet Fatih Öztekin dk. 70 x), Yasin Tosun xxx (Kaan Özder dk. 76 x), Mithat Yaşar xx (Halil Çelik dk. 70 x), Enes Bakal xxx, İlhan Aslanoğlu xxx, Yiğit Kerem Armutlu xx (Muhammet Ali Aydın dk. 45 xx)
Manisa Sanayi Yıldız Spor: Serkan İlgün x, Yunus Yılmaz x, Aykut Güler x, Adnan Demir x, Kadir Demir x, Aykut Eren x, Turgay An x, Abdullah Berkay Velivar x (Gökhan Yılmaz dk. 69 x), Harun Şanlı x (Ahmet Öztürk dk. 81 ?), Emre Ülkü x (İsmail Köse dk. 61 x), Halil Aslan x (Emrah Özyaylaz dk. 81 ?)
Goller: İskender Can (dk. 13), Muhammet Ali Aydın (dk. 58), İlhan Aslanoğlu (dk. 64 ve 66) (Aliağaspor FK), Ahmet Aydın (dk. 84 k.k.) (Manisa Sanayi Yıldız Spor)
Sarı Kartlar: Mesut Uzun, Ömer Yanık, Ahmet Aydın (Aliağaspor FK), Abdullah Berkay Velivar, Umut Alpaslan, Emrah Özyaylaz (Manisa Sanayi Yıldız Spor)
Yorumlar