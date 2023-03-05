Goller: İskender Can (dk. 13), Muhammet Ali Aydın (dk. 58), İlhan Aslanoğlu (dk. 64 ve 66) (Aliağaspor FK), Ahmet Aydın (dk. 84 k.k.) (Manisa Sanayi Yıldız Spor)

DASK yoksa ’hak sahipliği’ de yok

DASK yoksa ’hak sahipliği’ de yok

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 16. haftasında sahasında Manisa Sanayi Yıldızspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-1 mağlup etti. Aliağaspor FK, ligin 17. haftasında çarşamba günü saat 14.00’te deplasmanda Saruhanlı Belediyespor’a konuk olacak.

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