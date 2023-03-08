Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 17.haftasında deplasmanda Saruhanlı Belediyespor’un konuğu olan Aliağaspor FK, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 23’te İlhan Aslanoğlu, 60’ta penaltıdan Muhammet Ali Aydın attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 57. dakikada Ahmet Ası kaydetti. Aliağaspor FK, bu galibiyetle zirve ile puan farkını 1’e düşürerek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Mücadeleyi Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ev sahibi tribünden, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal misafir takım tribününden Aliağalı taraftarlarla birlikte izledi.

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 17.haftasında deplasmanda Saruhanlı Belediyespor’un konuğu olan Aliağaspor FK, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 23’te İlhan Aslanoğlu, 60’ta penaltıdan Muhammet Ali Aydın attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 57. dakikada Ahmet Ası kaydetti. Aliağaspor FK, bu galibiyetle zirve ile puan farkını 1’e düşürerek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Mücadeleyi Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ev sahibi tribünden, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal misafir takım tribününden Aliağalı taraftarlarla birlikte izledi.

Stat: Saruhanlı Hacırahmanlı Futbol Sahası

Hakemler: Mutluhan Çırakoğlu xx, Beytullah Demirer xx, Ahmet Erol xx

Saruhanlı Belediyespor FK: Hakan Ekinci xx, Cihat Erdem xx, Sefa Gültekin xxx, Jiyan Yavuz, Ümit Yılmaz (Doğukan Karafazoğlu dk. 79 x), Mert Eren Ceyhan, Muhammet Nadir Gül, Emre Hacıeyüpoğlu, Ahmet Ası, Cemil Ergül (Berkcan Sevgi dk. 46 x), Fatikarandıç (İsmail Berkan Gürel dk. 46 x)

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz xx, Tahir Kurtuluş, Vedat Çıkın, Ömer Yanık, İskender Can, Mesut Uzun (Muhammet Fatih Öztekin dk. 76 x), Yasin Tosun (Alper Sürücü dk. 76 x), Mithat Yaşar x (Halil Çelik dk. 45 x) Enes Bakal xxx, İlhan Aslanoğlu x (Kaan Özder dk. 70 x), Muhammet Ali Aydın x (Yiğit Kerem Armutlu dk. 76 x)

Goller: Ahmet Ası (dk. 57) (Saruhanlı Belediyespor FK), İlhan Aslanoğlu (dk. 23), Muhammet Ali Aydın (dk. 60 pen.) (Aliağaspor FK)

Kırmızı Kart: Onur Güneş Çakır (dk. 45+4) (Aliağaspor FK)

Sarı Kartlar: Ahmet Ası, Jiyan Yavuz (Saruhanlı Belediyespor), Muhammet Ali Aydın, Halil Çelik, İlhan Aslanoğlu, Kaan Özder, Ömer Yanık, Tahir Kurtuluş (Aliağaspor FK)