Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Aliağaspor FK’nın ilk futbol okulunu, Aliağaspor’a futbolcu ve antrenör olarak hizmet etmiş olan Polat Çetin açıyor. Yapılan protokol ile futbol okulu için ilk isim hakkını alan Çetin, “Aliağa’da açacağımız futbol okulunda deneyimlerimizi genç yeteneklere aktararak şehrimizin futboldaki başarısına katkı sağlamak istiyorum” dedi.

TFF 3. Lig’e çıkmasıyla birlikte kurumsal markalaşma ve tesisleşme yönünde önemli adımlar atan Aliağaspor FK yönetimi, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerdeki genç yetenekleri kulübe kazandırmak için de futbol okullarının isim haklarını veriyor. Bu çerçevede Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Polat Çetin arasında kulüp binasında imzalanan protokolle futbol okulları için ilk isim hakkını Polat Çetin aldı. 6-11 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini sergileyebileceği Aliağaspor FK Futbol Okulu’na ön kayıtlar başladı.

Polat Çetin: “Çocuklarımızın iyi birer insan ve futbolcu olabilmeleri için çaba göstereceğiz”

Aliağa’ya hem futbolcu hem de antrenör olarak hizmet etmiş biri olarak genç yetenekleri Aliağa futboluna kazandırabilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Polat Çetin, “Şehrimizde, Aliağaspor FK Futbol Okulu açabilmek için yönetimle yaptığım görüşmelerden olumlu dönüş aldım. Kulüp başkanımız Kamil Önal ile yaptığımız protokol ile futbol okulu açabilmek için ilk isim hakkını aldım. Futbol okulumuzda çocuklarımızın futbolla tanışmasını, onların iyi birer insan ve iyi birer futbolcu olabilmeleri için çaba göstereceğiz. Bir yandan da çocuklarımızın ve halkımızın takımımıza olan aidiyet duygusunu artırmak istiyoruz. Futbol okulları, İzmir’imizin yükselen değeri olan Aliağaspor FK’nın markalaşması yolunda da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Markalaşma projesinin bir parçası olduğum için ayrıca mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kamil Önal: “Kulüp olarak markalaşmaya büyük önem veriyoruz”

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ise şunları söyledi:

“Aliağa Futbol Kulübü olarak sportif başarılarımızın dışında kurumsal markalaşmaya da büyük önem veriyoruz. Hem markalaşma stratejimizin bir parçası olarak hem de genç yeteneklerin kulübümüze kazandırılması amacıyla, şehrimizin ve ülkemizin farklı bölgelerinde, kulübümüzün adıyla futbol okulu açmak isteyen, deneyimlerine güvendiğimiz antrenörlere isim hakları vermeyi planladık. Bu çerçevede, futbol okulu için ilk isim hakkımızı Aliağa’da futbola hem oyuncu hem de antrenör olarak emek vermiş, katkı sunmuş, deneyimlerine güvendiğimiz Polat Çetin hocamıza verdik. Hem kendisine hem de Aliağamıza hayırlı olsun.”