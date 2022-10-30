Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 5. haftasında deplasmanda Özçamdibispor’a konuk olan Aliağaspor FK, 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 5. haftasında deplasmanda Özçamdibispor’a konuk olan Aliağaspor FK, 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 15 ve 28’de Muhammet Ali Aydın, 90+7’de Yiğit Kerem Armutlu attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 44’de Görkem Ali Kınay attı. Aliağaspor FK bu galibiyetle deplasmandaki galibiyet serisini sürdürürken, 10. grupta da namağlup unvanını korudu. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı siyahlılar, 11 puanla grupta ikinci sırada kalarak liderlik yarışını sürdürdü. Bornova Yusuf Tırpancı futbol sahasında oynanan mücadeleyi Aykut Çetinkaya, Meryem Güler, Ertan Kuşku ve Cenk Tunahan Yıldırım hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Aliağaspor FK, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu.

15. dakikada Mustafa Pınar’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Muhammet Ali Aydın, sarı siyahlıları 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Aliağaspor FK defansında Hasan Ayçiçek gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 28. dakikada sol taraftan ceza alanı içerisine giren İlker Ataseven, verdiği pasla İskender Can’ı sıfıra indirdi. İskender’in arka direğe yaptığı ortaya bu kez kafa ile vuran Muhammet Ali Aydın, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti (0-2). 44. dakikada ceza alanı dışından yaklaşık 25 metreden sert bir vuruş çıkaran Görkem Ali Kınay, topu kalecinin sağından filelerle buluşturarak farkı 1’e indirdi (1-2). İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili olmaya çalışan Özçamdibispor’a Aliağaspor FK pres ve pas oyunuyla karşılık verdi. Karşılaşmanın 82. dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Aydın Kuzu, rakibine arkadan yaptığı centilmenlik dışı hareket sonucuna kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+7.dakikada kontratakta Yiğit Kerem Armutlu, Aliağaspor FK’nın 3. golünü kaydetti (1-3).

Bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi. Maçtan 3 puan ile ayrılan Aliağaspor FK, liderlik yarışını sürdürdü.