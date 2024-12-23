Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Çocuk Tiyatrosu kursları 120 öğrencisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Mutfak eğitimlerini tamamlayan genç tiyatrocular yıl sonu gösterileri için 4 yeni oyuna hazırlanıyor.

ASEV Çocuk Tiyatrosu kursları, Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar’ın eğitimleriyle devam ediyor. Tiyatro kursunun teorik dersleri Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) ve Aliağa Spor ve Yaşam Merkezindeki (AYM) tiyatro sınıflarında işlenirken, sahne çalışmaları Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’ndaki sahnede gerçekleştiriliyor. Yeni dönem kayıtları ile birlikte 120 genç tiyatrocunun yer aldığı kurslara 8-14 yaş arası çocuklar yetenek sınavına tabi tutulmadan kontenjan sınırları dahilinde kabul ediyor. Yaşlarına göre gruplara ayrılan çocukların kendi seviyelerine uygun süreçleri başlıyor.

Kurs programı, çocukların kişisel gelişimlerine göre 1 veya 2 yıl süren teorik derslerin de yer aldığı mutfak eğitimiyle başlıyor. Mutfak eğitiminde çocuklar; artikülasyon, diksiyon, hitap, sahnede duruş ve pozisyon, doğaçlama, grup olabilme, grup içi iletişim, problem çözme gibi becerilerini geliştirici oyunlar yardımıyla öğreniyor. Mutfak eğitimi sürecini grup olarak tamamlayabilen öğrenciler sahne çalışmalarına başlıyor. Tamamlayamayan öğrenciler de mutfak eğitimlerine devam ediyor.

Aliağalı vatandaşların talebi üzerine Hanegiller’in ikincisi geliyor

Genç tiyatrocular 2024’te sahneledikleri; ‘Aşağı Cümbüşlü’, ‘Çıtır ile Pıtır Görev Başında’, ‘Üç İyi Arkadaş’, ‘Kayıp Yüzük’ gibi oyunların ardından 2025 yılında gerçekleştirilecek ASEV yıl sonu gösterilerine hazırlanıyor. Gösteride sürpriz 3 oyunun yanı sıra iki sene önce sahnelenen ‘Hanegiller’ oyunun ikinci bölümü, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine yönetmen Evrim Yaşar tarafından kaleme alındı.

Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar: “Öğrencilerim benim en büyük gururum”

Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar, çocuk tiyatrosu kursunda yetişen çocuklar hakkında şunlar söyledi: “Kursumuza 8 yıldır devam eden 58 öğrencim var. Aliağa Belediyesi’nin birçok projesinde sahne aldılar, onların arasında konservatuvara hazırladığım öğrencilerim de var. Kursumuzda yetişen şu anda üniversitede konservatuarda sahne sanatları, kostüm tasarımı, oyunculuk bölümüne yerleşen öğrencilerimiz var. Onlar benim en büyük gururum. Bizim kursumuzdaki hedeflerimiz çocukların kendilerini takım içinde, kendilerini ifade edebilmeleri, özgüvenlerinin artması, konuşma becerilerinin gelişmiş olması, empati yapabilmeleri, sanata değer vermeleridir”

Tek dönem olarak açılan kurs kayıt duyuruları Eylül ayında Aliağa Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor. Ayrıca kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AGM için 0 (232) 616 7071 numaralı hattı, AYM için ise 0 (232) 399 00 00 /3200 numaralı hattı arayabiliyor.