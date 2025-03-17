Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nda eğitim gören güreş ve karate kursunun öğrencileri mart ayında katıldıkları müsabakalardaki başarılarıyla Aliağa’yı bir kez daha gururlandırdı.

Aliağa’nın genç kadın güreşçileri il seçmelerindeki başarılarının ardından Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Aliağa’yı başarıyla temsil ettiler. Genç karateciler ise İller Arası Karate Şampiyonasındaki başarılarının ardından nisan ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Aliağalı karateciler Manisa’dan ikincilik madalyası ile döndü

Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nda Caner Karaca’nın antrenörlüğünde eğitim gören karate kursu öğrencileri, 15 Mart’ta Manisa Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen Ege Karate Ligi’nde Final Etabına 3 sporcusuyla katıldı. Final müsabakalarında, Doruk Doğan kumite dalında 2012 Erkek 55 kiloda 2’nci oldu. Genç sporcular final etabının ardından 23 Mart’ta Kuşadası’nda yapılacak olan iller arası maça katılım sağlayacak. Ardından 9-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar.

Aliağa’nın güreşçi kızlarından iki madalya birden

Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesindeki güreş kurslarında, Rafi Can Bilgiç’in antrenörlüğünde eğitim gören genç güreşçiler, Aliağa Demir Spor formasıyla katıldıkları turnuvalarda Aliağa’yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Aliağa Demir Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu’nun 1 Mart 2025 tarihinde İzmir Buca Afet Evleri Spor Salonu’nda düzenlediği U15 Kadınlar Serbest Güreş İl Seçmesi’ne iki sporcusuyla katıldı. Seçmelerde U15 kategorisinde 58 kiloda yarışan genç sporcular, iki madalya ile döndüler. Sporculardan Işıl Ece Keleş 58 kiloda 1’inci olurken Emine Uluç 58 kiloda ikinci oldu. Bu başarılarının ardından 13-14 Mart tarihlerinde Çorlu’da düzenlenen U15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda yarışarak Aliağa’yı gururlandırdılar.