Halk arasında ’allı turna’ olarak bilinen flamingolar, kış aylarında da Aliağa Kuş Cenneti’ni mesken tutuyor. İzmir’in doğa harikası turistik alanlarından olan kuş cenneti, yılın farklı dönemlerinde Türkiye’deki 447 kuş türünden 123’üne ev sahipliği yapıyor.

Halk arasında ’allı turna’ olarak bilinen flamingolar, kış aylarında da Aliağa Kuş Cenneti’ni mesken tutuyor. İzmir’in doğa harikası turistik alanlarından olan kuş cenneti, yılın farklı dönemlerinde Türkiye’deki 447 kuş türünden 123’üne ev sahipliği yapıyor.

Sanayi bölgesi olarak bilinen İzmir’in Aliağa ilçesi, doğal güzellikleri ile de turistlerin uğrak noktası. Aliağa’da tarihi bir tuzla olan Aliağa Kuş Cenneti’nde yılın farklı dönemlerinde gözlemlenen 123 kuş türü, kuş cenneti ve Güzelhisar Deltası’nda boy gösteriyor. Uzun ince bacakları, pembe renkli tüyleri ile dikkat çeken flamingolar da kuş cennetini ziyaret edenlerin ilgi odağı konumunda. Kış aylarında da rastlanılan flamingolar, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Büşra Bozan isimli ziyaretçi, “Arkadaşımla Buca ilçesinde oturuyoruz. Çeşitli ilçelere kültür gezileri yapıyoruz. Bugün de Aliağa’ya geldik. Aliağa sanayi bölgesi olarak biliniyor ama doğal güzellikleri de var. Kuş cenneti de herkesin gelip vakit geçirebileceği bir yer. Burayı çok beğendik” derken, Gonca Gündüz ise, “Aliağa’da kuş cenneti olduğunu duymuştuk. Burayı çok merak ediyorduk. Bizim için güzel bir gezi oldu. Herkese tavsiye ederim. Farklı kuşları görmek istediğimiz için buraya geldik” dedi. Aliağa’da ikamet eden Ziya Han Yıldız da “Aliağa Kuş Cenneti’ne sık sık geliyorum. Buranın manzarası çok güzel, temiz bir havası var. Bahar aylarında, yaz aylarında daha çok kuş oluyor ama kış aylarında da farklı kuş türlerini görmek mümkün” diye konuştu.