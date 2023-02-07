Aliağalılar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferberliğe geçti.

Aliağalılar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferberliğe geçti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Aliağalılar, bölgedeki depremzedeler için seferber oldu. Depremin yaralarını sarmak için tek yürek olan Aliağalılar tarafından toplanan yardımların ilk kısmı, beş tır ile deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yaşanan acı depremin ardından İzmir Valiliği koordinesinde Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi iş birliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Aliağalılar büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Aliağalı vatandaşlar yardım kampanyasının başlatılmasıyla birlikte depremzedeler için yardıma koştu.

Vatandaşlar getirdikleri kışlık kıyafet (bot, polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven), çocuklar için (çocuk bezi, mama, bot, polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, ıslak mendil, battaniye, ısıtıcı (soba, elektrikli ısıtıcı, cep ısıtıcısı v.s.), çadır, mat, el feneri, uyku tulumu, kadın hijyen seti, powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerini Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Lojistik Merkezi, Şakran Hizmet Birimi ve Helvacı Hizmet Birimlerine teslim etti.

Aliağa Gençlik Merkezi’nde toplanan acil ihtiyaç ürünleri belediye ekiplerince düzenli bir şekilde paketlendikten sonra tırlara yüklendi. Yardım tırları, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye ekipleri ve vatandaşlarca Aliağa Gençlik Merkezi önünden deprem bölgesine uğurlandı.

Depremzedeler için büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergileyen Aliağalılar devam eden yardım kampanyası çerçevesinde acil ihtiyaç ürünlerini Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Lojistik Merkezi, Şakran Hizmet Birimi ve Helvacı Hizmet Birimlerine ulaştırabilirler.