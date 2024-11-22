Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen ‘Murat Şimşek 2024 Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olan Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü’nün sporcusu Sezgin Ege Kaya, Balkan Şampiyonası’nda milli takım adına Türkiye’yi temsil edecek.

Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü Taekwondo kursunda antrenör Ziya Cönge’nin 9 yıllık öğrencisi olan Sezgin Ege Kaya, taekwondo branşında başarılarını katlamaya devam ediyor. Bu yıl 26-27 Ağustos tarihlerinde Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen ‘Murat Şimşek 2024 Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olan Sezgin Ege Kaya, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya’nın Oradea kentinde düzenlenecek 24. Balkan Taekwondo Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Kaya, şampiyonada 49 kiloda 12-14 yaş grubu yıldızlar kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek.

Balkan Şampiyonası’na milli takım adına ülkesini gururlandırmak için gideceğini söyleyen Sezgin Ege Kaya, antrenörü Ziya Cönge’ye ve ailesine teşekkür etti.

Ziya Cönge: “Milli takımımıza Aliağa’dan bir sporcu kazandırdık”

AGM Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, Sezgin Ege Kaya ile 9 yıllık serüvenini şu sözlerle ifade etti:

“Sezgin Ege’yi anaokulu çağında keşfettim. Ben kurs verirken yan tarafta aynı hareketleri yapmaya çalıştığını, bizi taklit ettiğini gördüm ve hemen ailesi ile konuştum. Onu belediyemizin taekwondo kurslarına aldık. İlk maçında altın madalya aldı, İzmir Şampiyonu oldu. Şu an da 10’a yakın bir İzmir şampiyonluğu var ve namağlup bir serüven yakaladı. Milli Eğitimin okullar arası düzenlediği yarışmalarında Türkiye 2’nciliğimiz var. Bu yıl yapılan İzmir’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2’incisi oldu. Bu ay sonu yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezgin Ege Kaya gibi birçok öğrencimizi çalıştırmaya devam ediyoruz. Kursumuzda 150’ye yakın sporcumuz var. Sezgin Ege, milli sporcu olarak ilk adımı attı ve diğer öğrencilerimize ışık oldu.”