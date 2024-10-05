İzmir’in Aliağa Belediyesi tarafından Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde projelendirilen Pati Park Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, büyükten küçüğe vatandaşların akınına uğradı. ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ münasebetiyle Pati Park’ı ziyaret eden Aliağalılar, sevimli dostlarla bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yurt genelinde kutlanan ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ Aliağa’da da keyif veren etkinliklerle kutlandı. Pati Park’ın ev sahipliği yaptığı kutlamalarda Aliağalı vatandaşlar, sevimli dostların misafiri oldu. Aliağa’da faaliyet gösteren okulların yaptığı etkinlikler çerçevesinde Pati Park’a yapılan ziyaretlerde özellikle öğrenciler büyük keyif aldı. Pati Park’ı ziyaret eden misafirler, Aliağa Belediyesi görevlileri tarafından bir yandan gezdirilirken bir yandan da tesis hakkında bilgilendirildi.

Pati Park’ın tüm vatandaşların ziyaretine açık olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Pati Park, minik dostlarımızın huzuru ve sağlığı için haftanın belirli gün ve saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Vatandaşlarımız, Pati Park’ı hafta içi 14.00 – 16.30, hafta sonları ise 12.30-16.00 saatlerinde gönül rahatlığı ile ziyaret edebilir hatta onları sahiplenebilmek için başvuruda bulunabilirler” dedi.