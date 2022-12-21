Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katıldıkları yarışmalardan madalyalar ile dönen Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübünün minik yüzücülerini makamında misafir etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katıldıkları yarışmalardan madalyalar ile dönen Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübünün minik yüzücülerini makamında misafir etti.

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübünün 7-15 yaş aralığındaki lisanslı yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda önemli başarılar elde etti.

12-13 Kasım 2022 tarihlerinde Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen, 6 kulüpten 174 sporcunun yarıştığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme Yarışlarında boy gösteren Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübünün minik yüzücüleri Aliağa’ya madalyalar ile döndü. Çanakkale’deki müsabakalarda Burak Aksoy serbest stil ve sırt stilde birinci, kurbağa stilde üçüncü, Derin Akalın serbest ve sırt üstü stilde birinci, Rüzgar Sezgi sırt üstü dördüncüsü, Ela Akman serbest ve sırt üstü stilde ikinci, Eymen Beker serbest stil üçüncüsü, Haktan Beker serbest stilde birinci, sırt üstü stilde üçüncü, Çağın Pelenk serbest stilde ikinci, Alperen Öztürk serbest stilde birinci, sırt üstü stilde birinci oldu.

17-18 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen İzmir Ulusal Gelişim Yüzme Yarışlarında ise Hasan Kağan Uyanık serbest stilde ikinci, sırt üstü stilde birinci, Cihangir Yılmaz serbest stilde üçüncü, Ahmet Melih Binali sırt üstü stilde dördüncü, Ayaz Türe sırt üstü stilde dördüncü, Hakan Deha Gül serbest stilde ikinci oldu.

Minik yüzücüleri elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, öğrencilere okul ve spor hayatlarında başarılar diledi.

Çocukların daha güzel ortamlarda yetişebilmesi ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla el birliği ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Biz büyük bir aileyiz. Kurumlarıyla, vatandaşıyla, eğitimcisiyle ve esnafıyla Aliağa’mızı daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Yeni Mahalle’de temelini attığımız Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi ile çocuklarımıza sağladığımız imkanları daha da genişletiyoruz. Burada yer alacak olan Aliağa’nın ikinci yarı olimpik yüzme havuzu sayesinde Aliağa’mızda geniş çaplı yüzme turnuvaları düzenleyebileceğiz. Bizim temel gayemiz çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak. Diliyorum ki Derya Büyükuncu gibi milli yüzücüler Aliağa’mızdan çıkacaktır” dedi.