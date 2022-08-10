Başantrenör Taner Erol, kaliteli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Daha önce milli takıma 3 sporcu vermiştik. Bundan sonraki hedefimiz daha fazla sporcumuza ay yıldızlı formayı giydirmek” ifadelerini kullandı.

madalya ile dönerek Aliağa’ya büyük gurur yaşattı.

Samsun’da yol ve taş ocağı eylemi

Samsun’da yol ve taş ocağı eylemi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.