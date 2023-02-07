İzmir’in Aliağa ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı yapılması konusunda çağrıda bulunmuştu. Aliağalı vatandaşlar bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, kan bağış noktasına akın etti. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, ülkemizin böyle zor durumlarda birbirine destek olması gerektiğini söyleyerek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremzedelere yardım için kan bağış merkezine koştuğunu belirten Ömer Atik, "3 ayda bir düzenli kan veren birisiyim. Şu anda deprem nedeniyle ihtiyaç olduğu için kan bağışında bulunuyorum" dedi.

Kan veren Mustafa Kemal Polat ise ellinden geldiği kadarıyla depremzedelere faydalı olmaya çalıştığını ifade etti.