Aliağa Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Zeytinli Park’ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; gündem dışı önergeler, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan, Zeytinli Park’ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda hukuk komisyonu üyeleri de belirlendi.