Aliağa Belediyesinin ocak ayındaki ilk meclis toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda denetim komisyonu üye seçimi de yapıldı. Yine meclis toplantılarının; sesli, görüntülü kaydedilmesi, canlı yayınlanması hususlarını içeren maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesinin ocak ayındaki meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapıldı. Yılın ilk toplantısında Başkan Acar, 2025 yılına ilişkin iyi dileklerini paylaştı. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında denetim komisyonu üye sayısı, üyelerin seçilmesi, dışarıdan görevlendirilecek kişi ve gün sayısı kararlaştırıldı. Denetim komisyonunun 5 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edildi. Yine belediye meclis toplantılarının her ayın ilk salı günü, saat 18.00’de belediye meclis salonunda yapılması ve meclis toplantılarının; sesli, görüntülü kaydedilmesi, canlı yayınlanması hususlarını içeren maddeler oy birliği ile kabul edildi.