İzmir ‘in Aliağa ilçesinde, Petrol İş Sendikası Aliağa Şubesi tarafından ’Sen de Hayatını Karartma Uyuşturucuya Hayır’ sloganıyla uyuşturucuyla mücadele konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi tarafından Necmettin Giritlioğlu Konferans Salonunda düzenlen seminerde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru tarafından katılımcılara uyuşturucuyla mücadelede yapılması gereken konular tek tek anlatıldı. Seminere Şube Başkanı Hasan Toptan, şube yöneticileri ve üyeler katıldı.

Program, soru cevap kısmının gerçekleşmesiyle sona erdi.