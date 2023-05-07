Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde başlatılan ve kapalı alan hava temizliğini konu alarak çevre konusunda yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan Erasmus + "Geleceğe Nefes Olalım" projesinin ortakları Romanya, Portekiz, Sırbistan ve Kuzey Makedonya oldu.

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde 2020 yılında başlayan Erasmus + "Geleceğe Nefes Olalım" projesi, kapalı alan hava temizliğini konu alarak çevre konusunda yenilikçi bir yaklaşım ortaya koydu. Okulun coğrafya öğretmenlerinden Gülcan Kılcı tarafından yazılan ve ekipteki 7 öğretmenin yürüttüğü projenin ortakları Romanya, Portekiz, Sırbistan ve Kuzey Makedonya oldu. Kapalı alan hava kalitesini ön planda tutan proje ile farklı branşlardan 7 öğretmen; Romanya, Portekiz, Sırbistan ve Makedonya’da bulunan ortak okulları ziyaret ederek "Geleceğe Nefes Olalım" sloganı ile havayı temizleyen bitkilerle ilgili farkındalık oluşturacak atölyeler düzenledi. Ayrıca ülkelerin kendi bitki örtülerinde var olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespit ve tanıtımı için gerekli çalışmalara destek oldu ve farklı kültürlerin kaynaşması için düzenlenen etkinliklerde yer aldı.

Proje çerçevesinde tüm ortak okullarda permakültür bahçeleri, tohum koleksiyonları, kompost gübre yapım alanları oluşturuldu. Botanik park ve bahçeler ziyaret edildi, projenin yan hedeflerinden biri olan çevreyi koruma kazanımı için geri dönüşüm atölyeleri düzenlendi. Öğrencilerin de katkılarıyla farklı atık maddelerden ürünler yapılıp sergilendi. Proje ayrıca, eTwinning platformunda da uygulanırken, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu”nda (UPUES 2021) sunuldu.

22-26 Mayıs’ta son çalışma, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapılacak. Okul müdürü Mehmet Murat, “Proje, 3 yılın sonunda bitecek gibi görünüyor ancak etkileri çok uzun yıllar boyunca projeye katılan ülkelerde, Avrupa’da ve ülkemizde devam edecektir” dedi.