Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde Aliağa’da "Voleybol Müsabakası" düzenlendi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde fiziksel aktivite farkındalığını arttırmak amacıyla Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Aliağa Belediyesi’ne ait çok amaçlı spor salonunda voleybol müsabakası gerçekleştirildi. Bu çerçevede hareketsiz hayata dikkat çekmek, spor faaliyetlerini günlük hayata geçirerek keyifli bir fiziksel aktivite olduğunu göstermek adına dostluk maçı yapıldı. Programa katılan kurum personeli tarafından düzenli bir şekilde hareket etmenin hayattaki önemine vurgu yapıldı.