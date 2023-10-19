Muhtarlar Günü, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de etkinliklerle kutlandı.

Aliağa’da, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı törende, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Karakuzu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yamaner ise yaptığı konuşmada, muhtarların önemine dikkat çekti. Muhtar Yamaner, "Muhtarlarımız, mahallesinde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda, çalacakları kapının muhtarlarımız olduğu bilinci önemli bir yer tutmaktadır" dedi.