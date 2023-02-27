Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına müdahale sürüyor.

Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına müdahale sürüyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfatiye ekipleri müdahele etti. Atıkların bulunduğu tesisten gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, çevredeki diğer tesisler de yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir aldı. Yangına müdahele sürüyor.