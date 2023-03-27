Aliağa Belediyesi Spor Okulları tarafından organize edilen 17. Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 5. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvası 28 Mart 2023 Salı günü başlıyor.

Aliağaspor’un altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ile uzun süre Aliağaspor’da altyapı antrenörlüğü yapmış ve 2016 yılında hayatını kaybeden Şenol Köse’yi anmak için her yıl düzenlenen futbol turnuvası bu yıl da futbol şöleni yaşatacak.

Aliağaspor FK Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri’nde ‘Yıldızlar’ ve ‘Minikler’ kategorisinde gerçekleştirilecek turnuvaya 12 takım, 88 sporcu katılıyor. Sporcuların futbol becerilerini ve hünerlerini sergileyecekleri turnuvanın, 3.’lük ve 4.’lük maçları 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü, final müsabakaları ise 4 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak. Turnuva sonunda düzenlenecek olan ödül töreninde kupalar sahiplerini bulacak. Törende tüm sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

Turnuvada ‘Yıldızlar’ kategorisindeki maçlar 28 Mart 2023 Salı günü saat 17.00’de; ‘Minikler’ kategorisindeki maçlar saat 18.30’dan itibaren başlayacak. ‘Yıldızlar’ finali 4 Mayıs günü saat 18.00’de; ‘Minikler’ finalleri ise saat 19.00’da oynanacak.