Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk halk müziği ve Türk sanat müziği korosunun cumhuriyetin 99. yılına özel olarak birlikte hazırladığı ‘Merhaba Cumhuriyet’ konseri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk halk müziği ve Türk sanat müziği korosunun cumhuriyetin 99. yılına özel olarak birlikte hazırladığı ‘Merhaba Cumhuriyet’ konseri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk halk müziği ve Türk sanat müziği korosu, Merhaba Cumhuriyet’ isimli bir konser verdi. Konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, repertuarı musiki ve türkülerden oluşan konserde, koro tarafından seslendirilen tüm eserlere sanatseverlerle birlikte eşlik etti. Konsere ‘Gençlik Marşı’ ile başlayan 100 kişilik dev koro, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Manastır Türküsü’, ‘Vardar Ovası’, ‘İzmir’in Kavakları’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi sevilen parçaları seslendirdi. Eserler sanatseverler tarafından sık sık alkış alırken, sahnelenen halk oyunları ve dans gösterileri de geceye renk kattı. Sanatseverlerde kimi parçalara ellerindeki Türk bayraklarıyla katılım sağlarken, zeybek gösterisi için Atatürk’ü canlandıran Semih Özbilgi’nin selamlayarak sahneye gelişi ise herkesi heyecanlandırdı.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserin proje koordinatörlüğünü, Türk halk müziği koro şefi Ali Hikmet Gökçen, sanat yönetmenliğini Türk sanat müziği koro şefi Barış Doğan ile Ali Hikmet Gökçen birlikte yaptı.

Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Cumhuriyeti bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği korolarımız birlikte verdikleri konserle bir ilki gerçekleştirdi. Biz, birlikte sevinip birlikte üzülen, birlikte gülüp birlikte ağlayabilen ve birlikte şarkılar söyleyebilen bir milletiz. Onun için diyoruz ki cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Konserin hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza, saz üstatlarımıza, değerli koro üyelerimize ve bu birlikteliğin en önemli paydaşı çok değerli Aliağa halkına çok teşekkür ediyorum. 29 Ekim akşamı yapacağımız cumhuriyet kortejinde de hep birlikte olacağız. Allah, birliğimizi ve beraberliğimiz daim etsin, Ata’mızın izinde yürüyerek cumhuriyetimizi ilelebet var etsin. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

‘Merhaba Cumhuriyet’ konseri Başkan Serkan Acar’ın koro üyeleri birlikte seslendirdiği ‘Memleketim’ ve ‘10.Yıl Marşı’ ile son buldu.