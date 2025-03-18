Aliağa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Anma programı Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen resmi tören ile başladı. Cumhuriyet Meydanındaki törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen resmi törende Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Gaziler Derneği Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gazi Beyhan Kamburoğlu: "Çanakkale, maneviyatın maddiyatı yendiği savaştır"

Resmi törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Beyhan Kamburoğlu yaptı. Kamburoğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Çanakkale maneviyatın maddiyatı yendiği savaştır. Çanakkale’de çelik ve barut inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Yüzbinlerce vatan evladı yediden yetmişe bu vatanın bedelini ödemek üzere cepheye koşmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık dünyada çok az milletin göstereceği bir kahramanlık destanıdır"

Resmi tören programı Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle son buldu. Şehitleri anma programı; Aliağa Halk Eğitimi Merkezi’nde organize edilen etkinliklerle devam etti.

Lise öğrencilerinden ‘Bugün yaşım on beş’ oratoryosu

Konuşmaların ardından öğrenciler ve öğretmenler tarafından sahnelenen ‘Bugün Yaşım On Beş’ oratoryosu izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son bulurken öğrenciler tarafından çizilen 18 Mart Çanakkale zaferi konulu resimler de katılımcıların beğenisine sunuldu.