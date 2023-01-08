Türkiye’nin sanayisi en güçlü ilçelerinden biri olan İzmir’in Aliağa ilçesinde 2022 yılında 291 yeni iş yeri açılırken, kapanan iş yeri sayısı 78 oldu.

Türkiye’nin sanayisi en güçlü ilçelerinden biri olan İzmir’in Aliağa ilçesinde 2022 yılında 291 yeni iş yeri açılırken, kapanan iş yeri sayısı 78 oldu.

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa’nın 2022 yılını değerlendirdi. Odanın bin 842 aktif üyesinin bulunduğunu belirten Berk, "2022 yılında ilçemizde, çeşitli nedenlere bağlı olarak 78 iş yeri kepenk indirdi. Kapanan 78 iş yerine karşılık; market, lokanta, kafeterya, tekel bayii, kadın-erkek kuaför gibi meslek dallarında 291 iş yeri açıldı. 78 kişi kepenk indirmiş olmasına rağmen, 291 kişi de kapananların yerine ve farklı yerlere yeni iş yerleri açmış durumda. Bu kapanmalar, ’iflas etti’ mantığı ile algılanmamalı. Devredenler olmuştur, emekliliği gelenler olmuştur. Bunların içerisinde iflas edenlerin olması da kaçınılmazdır" dedi.