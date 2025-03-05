İzmir’in Aliağa ilçesinde, 57 yıllık geçmişiyle bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Namık Kemal İlkokulu, deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla 2023 yılında yıkılmıştı. Aynı arsa üzerinde inşa edilen 16 sınıflıli yeni okul binası, modern ve teknolojik donanımıyla öğrencilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Aliağa Kurtuluş Mahallesi’nde 1968 yılında inşa edilen Namık Kemal İlkokulu, geçen 57 yılda binlerce öğrenciye eğitim hizmeti verdi. Ancak deprem yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle yıkım kararı alınan okul, yerini çağın ihtiyaçlarına uygun modern bir binaya bıraktı. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni binanın öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlandığını ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Modern ve teknolojik donanımlı eğitim alanları

Yeni Namık Kemal İlkokulu, öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim alabilmesi için son teknolojiyle donatıldı. Geniş ve aydınlık sınıflar, interaktif akıllı tahtalar, modern laboratuvarlar ve atölyeler, öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, öğrencilerin güvenliği ve konforu ön planda tutularak inşa edilen okulda, havadar koridorlar, geniş bahçe, spor alanları ve modern güvenlik sistemleri dikkat çekiyor.

Öğretmenler için ideal çalışma ortamı

Yeni okul binası, öğretmenlerin de verimli bir şekilde çalışabilmeleri için ideal çalışma alanları sunuyor. Modern öğretmenler odası, seminer salonu ve diğer çalışma alanları, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı. Aliağa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde öğrenebilmesi ve öğretmenlerimizin verimli bir şekilde ders verebilmesi için, tertemiz, sağlıklı, kullanışlı, ferah ve modern eğitim alanları ile kapılarımızı büyük bir heyecanla açmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Velilerden tam not aldı

Namık Kemal İlkokulu’nun yenilenmesi, veliler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. Veliler, okulun modern ve güvenli bir ortama kavuşmasının, çocuklarının eğitimine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Aliağa’da eğitim yatırımları devam ediyor

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Namık Kemal İlkokulu’nun yenilenmesinin, ilçedeki eğitim yatırımlarının bir parçası olduğunu vurguladı. Müdürlük, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

Namık Kemal İlkokulu’nun yeni binası, hem öğrenciler hem de öğretmenler için modern ve güven bir eğitim ortamı sunarken, Aliağa’nın eğitim alanındaki gelişimine de önemli bir katkı sağlayacak.