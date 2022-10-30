Aliağa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı geleneksel hale getirdiği fener alayı ve kortej yürüyüşüyle kutladı. Kentin dört bir yanında bayram coşkusu yaşanırken Cumhuriyet Meydanı’nda 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sahne alan 90’ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan meydanı dolduran binlerce Aliağalıya unutulmaz bir bayram sevinci yaşattı.

Aliağa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı geleneksel hale getirdiği fener alayı ve kortej yürüyüşüyle kutladı. Kentin dört bir yanında bayram coşkusu yaşanırken Cumhuriyet Meydanı’nda 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sahne alan 90’ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan meydanı dolduran binlerce Aliağalıya unutulmaz bir bayram sevinci yaşattı.

İlçenin dört bir tarafını dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan Aliağa Belediyesinin organize ettiği fener alayı için binlerce Aliağalı, Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde bir araya geldi. Aliağa’yı kırmızı beyaz bir görünüme kavuşturan coşkulu kalabalık, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Aliağa Belediyesi bandosunun cumhuriyet marşları eşliğinde gerçekleşen kortejde binlerce Aliağalının yanı sıra belediye kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, motosikletli ve bisikletli gruplar yer aldı. Kortej geçişi sırasında evlerinde olan vatandaşlar balkon ve pencerelerinden korteji selamlayarak coşkuya ortak oldu. Aliağalı muhtarların cumhuriyetin 99.yılına özel olarak Atatürk zeybek heykeli önünde gerçekleştirdiği zeybek gösterisi de izleyenlerden büyük alkış aldı. Kilometrelerce uzunluktaki kortejin Cumhuriyet Meydanı’na varmasıyla birlikte coşku zirveye ulaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen İzel-Çelik-Ercan konseri öncesi Aliağa Belediyesinin yapımına 18 Temmuz’da başladığı ve 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı da trafiğe açıldı. Trafiğe açılan yoldan canlı bağlantı ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki kalabalığa seslenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Aliağalılar olarak bir yandan bu coşkuyu yaşarken bir yandan da 18 Temmuz’da başladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’mızı trafiğe açmanın, ilk yolculuğu yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet coşkumuzu bizlerle paylaşmak için Aliağa’ya gelen İzel-Çelik-Ercan 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’nın ilk kullanıcıları olacak. Yolumuz hem adıyla hem de ilk kullanıcılarıyla kazasız, belasız hep mutluluklara giden bir yol olacak” dedi. İzel-Çelik-Ercan ise 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’nın Aliağa’ya hayırlı olmasını dileyerek Aliağalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İlk halk konseri Aliağa’da

29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’nı kullanarak konser alanına gelen İzel-Çelik-Ercan Cumhuriyet Meydanı’nda kendilerini bekleyen hayranlarıyla buluştu. 30 yıl aradan sonra ilk halk konserini Aliağa’da veren 90’ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan, sahneye grupla özdeşleşen ‘Özledim’ adlı parçayla çıktı. Sevilen üçlü, dünden bugüne hafızalara kazınan tüm şarkılarını Aliağalılarla birlikte söyledi. Romantik ve hareketli şarkılarına yer veren grup, dinleyenlere Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşattı.

“Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun”

Konser sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm Aliağa halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 99. yılında coşkumuza coşku katan, soğuk havada içimizi ısıtan İzel-Çelik ve Ercan’a çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti kurarak bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’nın da açılışını yaptık. 18 Temmuz’da başladığımız kavşağın yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’nı bugüne yetiştirmek için gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ata’mızın dediği gibi az zamanda çok işler başardık. İşte bizler Ata’mızın torunlarıyız. Ata’mızın izinde çok daha fazla çalışarak cumhuriyeti gelecek nesillere taşıyacağız. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” Cumhuriyet kutlamalarına katılımlarından dolayı İzel-Çelik-Ercan’a teşekkür eden Aliağa Belediye Serkan Acar, grubun solistlerine Helvacı Mahallesi’nde kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ‘Helvacı kilimi’ hediye etti. Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları 10. Yıl Marşı ile birlikte bayrak şov ve havai fişek gösterisiyle son buldu.