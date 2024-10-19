İzmir’in Aliağa ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Aliağa’da tören düzenlendi. Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı Sevil Köse, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı.

Köse, “Muhtarlarımız, mahallesinde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda, çalacakları kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci önemli bir yer tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından muhtarlar, Engelsiz Kafe’de Aliağa Belediyesinin düzenlediği kahvaltıya katıldı. Programa ayrıca, Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Öztürk ve Mehmedali Özkurt, siyasi parti temsilcileri de katıldı.