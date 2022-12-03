Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel olarak yaptığı broşür dağıtımıyla; yaya geçitleri, engelli rampaları ve engelli park yerlerinin işgal edilmemesi hususunda sürücüleri bilgilendirdi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel olarak yaptığı broşür dağıtımıyla; yaya geçitleri, engelli rampaları ve engelli park yerlerinin işgal edilmemesi hususunda sürücüleri bilgilendirdi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üzerinde ‘engel olmazsan engel kalmaz’, ‘hayatı paylaşmak için engel yok’, ‘sarı işaretleri işgal etmeyiniz’, ‘engel olma destek ol’ yazılı broşürlerle, sürücü ve yayaları engelli vatandaşların sosyal yaşamlarının kolaylaştırılması hususunda daha duyarlı olmaya davet etti. Yaya ve sürücülere yapılan broşür dağıtımının yanı sıra park halindeki araçlara broşür bırakılırken, bilgilendirme afişleriyle de duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Özellikle yaya ve engelli rampalarına gelişigüzel bir şekilde bırakılan araçların engelli vatandaşlara büyük zorluk yaşattığını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Sait Eslek, “Yaptığımız farkındalık çalışmasıyla sürücülerimizi engelli vatandaşlarımızın sokakta ve trafikte sosyal yaşantılarını zor duruma düşürebilecek hususlar hakkında bilgilendirmeyi amaçladık. Yaya geçitlerine ve engelli rampalarına yapılan parklar sadece engelli vatandaşlarımızı değil tüm vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.