Edinilen bilgiye göre İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45’te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları yapılıyor.

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