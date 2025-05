Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı, 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde ‘Aliağa’dan Turan’a Şahlanış Gecesi’ programı düzenledi.

Aliağa’da 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde ‘Aliağa’dan Turan’a Şahlanış Gecesi’ gerçekleştirildi. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılan programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katılım gösterdi. Gecenin sonlarına doğru da Ahmet Öngel ve Mustafa Yıldızdoğan seslendirdikleri şarkılarla vatandaşların milliyetçi duygularını kabarttı. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Başkan Acar, 2014 yılından bu yana görevde olduklarını vurgulayarak, "Bu süre zarfında görevimizi icra ederken birinci amacımız Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin bizlere talimatı olan partimizin ’Üretken Belediyecilik’ anlayışını Aliağa’mızda sergileyebilmek. Bir diğer önemli misyonumuz da ’kaynağımız Ötüken, kökümüz Söğüt, ülkümüz Turan, gövdemiz Türkiye’ diyen Sayın Genel Başkanımızı temsil edebilmek. Milliyetçiler günümüz kutlu olsun. Allah birliğimizi daim etsin. Rabbim, bu kutlu yolda hep birlikte Turan’a ulaştırmayı nasip etsin" dedi.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ulu: "Mücadelemizin kutsallığına yaraşır bir samimiyetle çalışıyoruz"

Yoğun katılımın olduğu organizasyonda açıklama yapan Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanı Çağatay Ulu, "Bugün burada sadece bir konser için değil; binlerce yıllık bir inancın, birliğin, mücadele ruhunun ve büyük bir milletin yeniden dirilişini kutlamak için toplandık. 3 Mayıs, Türk milliyetçiliğinin vicdanlarda haykırdığı, yüreklerde tutuştuğu, maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün sembolü, zorluklar karşısında susmayanların, milletini her şeyin üstünde tutanların, Türk’ün onurunu savunanların günü olmuştur. Başbuğumuz Alparsan Türkeş’in, ‘Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız’ sözünden esinlenerek mücadelemizin kutsallığına yaraşır bir samimiyetle çalışıyoruz. Davamızı mücadelede başarıya götürecek yol ise bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin ‘Elinizde her zaman bir kalem olsun ama yeri geldi mi de Zülfikar bulunsun’ sözünün derin manasındadır. Nihai hedefimiz bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde büyük Türkiye’yi yeniden inşa etmektir" diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Kalyoncu: "Bizler Türk milletinin bekasını dert etmiş camianın mensuplarıyız"

Konuşmasında milliyetçi camiaya ve gençlere hitap eden MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Bugün burada toplananlar, aynı idealin peşinde giden, aynı mefkûreye baş koymuş yüreklerdir. Her biriniz Türk milletinin istikbalini omuzlamış, geçmişin şanlı mirasına sahip çıkan, geleceğin umut ışığı olan bireylersiniz. Çünkü bizler tarihin yükünü omuzlarında taşıyan, istikbalin mirasında harç olan, kutlu mazinin izini süren, mübarek geleceğin teminatı olan ülkücüleriz. Bizler Türk milletinin bekasını dert etmiş, imanla yoğurulmuş, ahlakla şekillenmiş, sadakatle büyümüş, vatan ve millet sevdasını kalbinin ortasına kazımış bir camianın mensuplarıyız" ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Şahin: "Bizlere düşen görev bu şuuru yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır"

3 Mayıs’ın Türk milletinin varlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "3 Mayıs, sıradan bir gün değil, bir uyanışın bir başkaldırışın, bir direnişin adıdır. 3 Mayıs, Türk milliyetçiliğinin zulme karşı ayağa kalktığı, haksızlığa dur dediği gündür. Bugün, o kutlu yürüyüşün mirasçıları olarak bizlere düşen görev bu inancı, bu kararlığı, bu şuuru yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu: "Her bir dava arkadaşım şuur ve ülkü sahibi vatan aşıklarıdır"

İzmir’in her köşesinde her zaman övgüyle bahsedilen, kuzey İzmir’in yıldızı Aliağa’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Bugün burada toplanan her bir ülküdaşım, kirletmemeye yemin ettikleri mukaddes Türk bayrağını daha da yükseklere çıkarmak için yemin içmiş ülkü sevdalılarıdır. Her bir dava arkadaşım, lider ülke Türkiye’nin mihenk taşı, şuur ve ülkü sahibi vatan aşıklarıdır. Her bir vatandaşımın terörsüz Türkiye’nin şafağının sökmesini bekleyen yarının, bugünün eseri olacağının farkında olan adanmış yürekleridir. Türk milletinin göz bebeği, Türk gençlerinin değişmez adresi, çalışmaları ve gayretleriyle gurur kaynağımız olan Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı’mızın düzenlediği bu muhteşem organizasyon bir dirilişin ilk adımı, istiklal için ilk kurşunun atıldığı İzmir’den Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçilerinin olmayacak son irade beyanıdır" dedi.

Mustafa Yıldızdoğan ve Ahmet Öngel coşturdu

Açılış konuşmalarının ardında Ahmet Öngel ve Mustafa Yıldızdoğan, seslendirdikleri eserleriyle geceye renk kattılar. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce vatandaş, Öngel ve Yıldızdoğan’ın şarkılarına hep birlikte eşlik etti.