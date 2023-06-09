Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayata geçirilen cami projesinin temel atma törenine gerçekleştirildi.

İzmir- Çanakkale yolu üzerinde Aliağa girişinde bulunan küçük sanayi sitesi içerisine yapılması planlanan cami bodrum, zemin ve 1.kattan oluşacak. Selçuklu mimarisinden esinlenilen proje modern mimari ile geleneksel mimariyi de bir arada sunuyor. Toplam bin 550 metrekare kapalı alandan oluşan camide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayata geçirilen projenin temel atma törenine, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, ALTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Erim, iş insanı Abbas Gidici ve Abdullah Gidici, proje sorumluları Mimar Şenol Gökçe, Göksu Eda Gökçe, statik proje sorumlusu İnşaat Mühendisi Gökçen Gökçe, mekanik proje sorumlusu Turgay Yıldırım, elektrik proje sorumlusu Ferhat Lek ile hayırsever iş insanları katıldı.

Başkan Serkan Acar: “Aliağa’mıza hayırlı uğurlu olsun”

Aliağa Sanayi Sitesi’ne yakışır, güzel bir cami projesinin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa Sanayi Sitesi Cami’nin mimarisiyle özgün bir cami olacağına inanıyorum. Caminin yapımına destek veren tüm kurumlara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Gönülden inanıyorum ki Aliağa’da hep birlikte her şeyi başarabiliyoruz. Eminim ki oda ve kooperatif başkanlarımızla, esnaflarımızla ve tüm halkımızla birlikte camiyi en kısa sürede tamamlayacağız. Aliağa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.