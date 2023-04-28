Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında yarın Tofaş’ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 13.00’te Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 11 galibiyet, 15 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, Tofaş ise 11 galibiyet, 15 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinin play-off hattına girebilmek için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede, konuk ekip Tofaş da aynı şekilde play-off hattına yaklaşmak için kazanmak istiyor.

Öte yandan İzmir ekibi, sezonun ilk devresindeki müsabakayı 78-65’lik skorla kaybetmişti.