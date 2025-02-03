Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu’ndaki ikinci maçında yarın İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana’yı konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu K Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, yarın İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana’yı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. İlk maçta Basquet Manresa’ya deplasmanda 96-87 mağlup olan Aliağa Petkimspor, yarın rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Elemelerden sonra B Grubu’na kalan Aliağa Petkimspor, grubunu ikinci sırada tamamlayıp bir üst tur için play-in oynama hakkı kazandı. Orada da Hapoel Holon’u geçen İzmir ekibi, son 16 turu K Grubu’na kalmayı başardı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, Reggiana müsabakası sonrasında milli takımlar takvimi başlayacağı için Avrupa’da 1 aylık süreyi maç yapmadan geçirecek.