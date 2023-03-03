İzmir temsilcisinin alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede Darüşşafaka da 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için parkeye çıkacak. Öte yandan Darüşşafaka, son deplasman galibiyetini Aralık 2022’de Manisa Büyükşehir karşısında almıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Darüşşafaka ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 18.00’de Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 7 galibiyet, 11 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında yarın Darüşşafaka’yı konuk edecek.

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