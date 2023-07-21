Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor’un yeni sezon öncesindeki hazırlık programı belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor’un yeni sezon öncesi hazırlık programı netleşti. İzmir ekibi ilk maçında 31 Ağustos’ta İstanbul temsilcisi Beşiktaş’la karşılaşacak. Petkimspor, daha sonra 2 Eylül’de ise Darüşşafaka, 7 Eylül’de Çağdaş Bodrum, 9 Eylül’de P. Karşıyaka’yla kozlarını paylaşacak.

Ege Cup’a az kaldı

Aliağa Petkimspor’un sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup 14-16 Eylül tarihleri arasında başlayacak. İzmir ekibi, Manisa BŞB, Merkezefendi Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji’yle oynayacak. Öte yandan Petkimspor 22-23 Eylül tarihleri arasında da Ankara’daki Yalçın Efe Turnuvası’nda Türk Telekom, Büyükçekmece ve Samsunspor’la mücadele edecek.