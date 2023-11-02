Aliağa Petkimspor forması giyen ABD’li oyuncu Peyton Aldridge, Tofaş müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Tofaş ile karşı karşıya geldi. Aliağa Belediye Spor Salonu’nda oynanan ve uzatamaya giden müsabakayı Petkimspor, 107-100 kazanmayı başarırken, İzmir ekibinin Amerikalı forveti Peyton Aldridge, süre aldığı 35 dakikada 21 sayı ve 13 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. 28 yaşındaki basketbolcu, bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçildi.