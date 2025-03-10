Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu’nda henüz galibiyeti bulunmayan Aliağa Petkimspor, yarın iç sahada karşılaşacağı Baxi Manresa’yı mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Babasından ilham alıp voleybola başladı, 17 yaşında Beşiktaş’a transfer oldu Babasından ilham alıp voleybola başladı, 17 yaşında Beşiktaş’a transfer oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu K Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, yarın İspanyol temsilcisi Baxi Manresa’yı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. İlk 3 maçını kaybederek çeyrek final şansını azaltan İzmir ekibi, Baxi Manresa karşısında hata yapmayıp bir üst tur için umut depolamak istiyor. Bu maçı kazanması halinde Aliağa Petkimspor, Son 16 Turu K Grubu’ndaki ilk galibiyetini de almış olacak.

İki ekip arasında grupta oynanan ilk maçta İspanyol temsilcisi Aliağa Petkimspor’u 96-87 mağlup etmişti.

Kaynak: İHA