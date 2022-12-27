Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde puan durumunda 9. sıraya kadar geriledi. İzmir temsilcisi, böylelikle play-off hattından da uzaklaşmış oldu.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde puan durumunda 9. sıraya kadar geriledi. İzmir temsilcisi, böylelikle play-off hattından da uzaklaşmış oldu.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk 5 haftasında 3 galibiyet elde ederken, geriye kalan 7 haftada ise sadece 2 kez kazanabildi. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi, puan durumunda da geriye doğru gitmeye başladı. Petkimspor, zaman zaman çıkışa geçse de play-off hayallerinde uzaklaşıp ligde 9. sıraya kadar geriledi.