Son iki haftada galibiyete hasret kalan Aliağa Petkimspor, zorlu Karşıyaka deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Pınar Karşıyaka ise dün oynanan Telekom Baskets Bonn maçında alınan mağlubiyeti taraftarına unutturmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak.

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