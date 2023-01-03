Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon Buducnost forması giyen Phil Booth’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon Buducnost forması giyen Phil Booth’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmek için takviyelere başladı. İzmir temsilcisi, Belçika Ligi ekiplerinden Oostende ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezona Eurocup ekiplerinden Buducnost’ta başlayan Phil Booth’u kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan 27 yaşındaki oyun kurucu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile oynanan karşılaşmayı da tribünden takip etmişti.