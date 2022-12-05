Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. hafta maçında Aliağa Petkimspor ile Manisa BB arasındaki mücadelede tribünde çıkan olayların ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. hafta maçında Aliağa Petkimspor ile Manisa BB arasındaki mücadelede tribünde çıkan olayların ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor - Manisa BB maçının 4. periyodunda bitime 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa BB ile Aliağa Petkimspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından Enka Spor Salonu’nda oynanan maçın seyircisiz devam edilmesi kararı verildi. Her iki takımın taraftarları salon dışına çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.