Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks’in transfer ettiğini duyurdu.

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’ni 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 12. sırada noktalamayı başarmıştı. İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını planlarken, transferde de çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks’in transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Letonya temsilcisi VEF Riga forması giyen ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 16.7 sayı ortalaması tutturan Kristers Zoriks, ’Birlikte Hedefe’ yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.